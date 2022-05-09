شؤون فلسطينية

إصابة عدد من جنود الاحتلال بزجاجة حارقة في بلدة عزون

إصابة عدد من جنود الاحتلال بزجاجة حارقة في بلدة عزون
جنود الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من جنود الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بعد استهدافهم بزجاجة حارقة في بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه.

وأفادت مصادر محلية، أن شبانا مقاومين استهدفوا عددا من جنود الاحتلال بزجاجة حارقة في بلدة عزون، ما أدى لإصابة عدد منهم بشكل مباشر.

وبينت المصادر أن خمس إصابات على الأقل برصاص الاحتلال ومستوطنيه خلال مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في المنطقة، ولاحقت الشبان في محاولة للقبض عليهم.

وذكرت أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المدخل الشمالي لبلدة عزون ورفعوا الأعلام "الإسرائيلية"، وأطلقوا النار على المواطنين بشكل مباشر ما أدى لإصابة مواطنين بشظايا رصاص المستوطنين.

وتصدى أهالي بلدة عزون لاعتداءات المستوطنين الذين اقتحموا مدخل البلدة، وسط حماية من قوات جيش الاحتلال وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وانطلقت دعوات عبر سماعات المساجد في بلدة عزون للتصدي للمستوطنين وقوات الاحتلال عند مدخل البلدة.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق إثر استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال باتجاه الشبان واتجاه منازل المواطنين في المنطقة.

وتشهد عزون ومداخلها والطريق الاستيطاني الذي يمر بالقرب من البلدة مواجهات متفرقة بين قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبين الشبان الذين ضاقوا ذرعا بسياسات الاحتلال التنكيلية بأهالي البلدة.

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