قرعاوي: جنين جمر تحت الرماد سيمتد لكل الضفة الغربية

وأوضح قرعاوي أن الاحتلال متوجس من مخيم جنين، ولديه تجربة كاملة مع أبطال المدينة.



واستبعد قرعاوي قيام الاحتلال بعملية واسعة في مخيم جنين.



وأشار قرعاوي الى أن قمع الاحتلال لم يتوقف مطلقاً، لكن الناس تعيش حياتها بشكل طبيعي رغم كل ما يمارس بحقهم.



ونفذ الأسيران أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات من بلدة رمانة قضاء جنين عملية، مساء يوم الخميس الماضي، قتل فيها 3 مستوطنين صهاينة، وأصيب 6 آخرين، بعد أن تم طعنهم بمنطقة "إلعاد" شرق مدينة "تل أبيب".



كما نفذ الفدائيان ضياء حمارشة ورعد خازم من جنين عمليات أدت لمقتل عدد المستوطنين قبل استشهادهما.



ولقي 18 إسرائيليا مصرعهم في عمليات وقعت في بئر السبع والخضيرة وبني براك وتل أبيب وإلعاد، خلال أيار/ مايو ونيسان/ أبريل وآذار/ مارس.



رام الله - دنيا الوطنقال النائب في المجلس التشريعي السابق فتحي قرعاوي "إن الوضع داخل جنين كالجمر تحت الرماد، وأن الأحداث فيها سرعان ما تتطور وتنتقل لأماكن أُخرى في الضفة الغربية".