البرلمان العربي يدين تصريحات نفتالي بينت حول القدس

رام الله - دنيا الوطنأدان البرلمان العربي، اليوم الاثنين، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت حول القدس، مشدداً على أن أية مخططات للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) وقادتها لن تُغير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس.وبدوره، أكد رئيس البرلمان عادل العسومي، أن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين صاحبة السيادة حسب قرارات الشرعية الدولية.وقال العسومي: إن "البرلمان العربي سيظل داعماً لحقوق الشعب الفلسطيني الأبي"، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال للإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.