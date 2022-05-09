إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة الرئيسي، فيما تجمع عدد من المستوطنين في المكان، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطن