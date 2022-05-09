جبهة التحرير الفلسطينية تقيم بيت عزاء للراحل صلاح اليوسف في غزة



وقد أم بيت العزاء ممثلين عن القوى والفصائل الوطنية والاسلامية وقيادات العمل االوطني في قطاع غزة وممثلين عن الهيئات المحلية والمؤسسات الأهلية وجمع غفير من أبناء شعبنا وأصدقاء الجبهة.



وكان في استقبال المعزين قيادة جبهة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة يتقدمهم الرفيق عدنان غريب" أبو دباح" عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في قطاع غزة وعضوي اللجنة المركزية سفيان مطر وجهاد شيخ العيد وعدد آخر من

أعضاء القيادة.













رام الله - دنيا الوطنأقامت جبهة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة بيت عزاء للقائد الوطني الكبير صلاح اليوسف " أبو السعيد" عضو مكتبها السياسي ومسؤول الجبهة في لبنان وعضو القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية هناك، وذلك صباح اليومالإثنين، في مقرها في مدينة غزة، والذى وافته المنية قبل أيام في لبنان إثر مرض عضال بعد حياة مليئة بالتضحية والنضال من أجل الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل والمحافظة على منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينيي وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولةالفلسطينية وعاصمتها القدس.