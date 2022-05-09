الاحتلال: اعتقال 3 أشخاص اقتربوا من السياج من جهة لبنان والعثور على أسلحة بحوزتهم

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات الاستطلاع الاسرائيلية، رصدت مساء اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص وهم يقتربون من السياج الحدود من جهة لبنان بالقرب من قرية الغجر.وأكد المتحدث، بأنه الأشخاص الثلاثة، ألقوا حقيبة، وبعد ذلك واصلوا طريقهم، لافتا إلى أنه بعد استدعاء قوات عسكرية وشرطية إسرائيلية إلى المكان، تم اعتقالهم والعثور على الحقيبة.وقال: "بعد تمشيط المنطقة، تم العثور على خمس قطع أسلحة من نوع Mp5، بالاضافة الى ذخيرة لسلاح M16".