"الاتصالات" بغزة تعقد اجتماعا مركزيًّا لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية











رام الله - دنيا الوطننظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة اجتماعا مركزيًّا لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية، وذلك بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سهيل مدوخ ومدير عام المعلوماتية إسماعيل حمادة ومدير عام الحاسوب الحكومي م. يامن مطر ومدير عام الحكومة الذكية كمال االمصري ومدير وحدة تطوير البرمجيات محمد المتربيعي ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية.وأكد وكيل الوزارة سهيل مدوخ أن هذا اللقاء يأتي في إطار دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشرافي والتوجيهي والذي يعزز مفهوم الشراكة بين الوزارة وكافة الدوائر الحكومية فيما يتعلق بأنشطة التحول الرقمي على مستوى الحكومة.وقد تخلل اللقاء عرض مخرجات اللجنة العليا لإدارة ملف التحول الرقمي الحكومي عن الفترة السابقة مع التركيز على الخطط والمبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي.وناقش الحضور خلال الاجتماع العديد من القضايا والمقترحات الفنية والتنظيمية التي أثارها ممثلو الدوائر الحكومية، بما في ذلك سبل تطوير وتحفيز الكوادر العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة، وتعزيز البنيةالتحتية الفنية بما يتلاءم مع متطلبات التحوّل الرقمي الذكي.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على متابعة تنفيذ المقترحات ومعالجة جميع القضايا التي طرحت خلال الاجتماع من أجل الارتقاء بمستوى التحوّل الرقمي الحكومي بما يضمن رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.