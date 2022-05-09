د. بحر: المسجد الأقصى سيبقى إسلامياً فلسطينياً خالصاً وتصريحات قادة الاحتلال باطلة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة بالإنابة د. أحمد بحر، أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى إسلاميا فلسطينيا خالصا لا يقبل القسمة، وهو حق ثابت دينيا وتاريخيا وقانونيا.وقال د. بحر في بيان صحفي: إن "تصريحات قادة الاحتلال بشأن القدس والمسجد الأقصى باطلة وعنصرية بامتياز وتشكل استفزازا سافرا لمشاعر شعبنا وأمتنا، فضلا عن كونها خرقا صارخا للقوانين والقرارات الدولية".وأضاف أن مثل هذه التصريحات هي امتداد لجرائم الاحتلال وتصعيد إرهابه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.وحذر د. بحر من خطورة تهديدات الاحتلال ومستوطنيه بهدف تهويد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، مؤكدا أن النار التي يشعلها الاحتلال بحق المقدسات عبر إطلاق العنان لهذه التصريحات والممارسات الإجرامية حتما ستحرقه وتسرع في زواله.ودعا قادة الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العملي والفوري وحشد الطاقات لردع الاحتلال ومحاسبته والضغط لوقف عدوانه على المقدسات، مثمنا جميع المواقف والجهود المبذولة لدعم ونصرة المسجد الأقصى المبارك.