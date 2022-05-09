تزامنا مع مناورات الاحتلال.. نصر الله يعلن استنفار المقاومة بلبنان الساعة السابعة مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني يوم الاثنين أنه ابتداء من الساعة السابعة سيطلب من تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر سلاحها وقياداتها ومجاهديها، وذلك تزامنا مع المناورة العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال الاسرائيلي.وصرح نصر الله بأن ذلك سيكون ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون في أتم الجهوزية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وشدد على أنها رسالة للعدو تقول له: "أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد على مواجهته ولسنا خائفين لا من مناوراتك ولا من وجودك ونحن من نؤمن بأنك أوهن من بيت العنكبوت".وأضاف نصر الله: "القول إن اسرائيل هاجمت الجنوب كرد فعل على العمليات الفلسطينية هذا كذب وافتراء.. من يقول هذا إما جهلة أو متجاهلون وهذا يكشف أنهم لا ينظرون إلى إسرائيل على أنها عدو وصاحبة أطماع في مياه وأرض وثروة لبنان".وشدد أمين عام حزب الله على أن أبناء الجنوب ذهبوا إلى خيار المقاومة لأن هذا كان الخيار الذي أجبروا عليه نتيجة تخلي الدول العربية والدولة اللبنانية عنهم.وأكد نصر الله أن المقاومة في لبنان دقت المسمار الأخير في مشروع "إسرائيل الكبرى" وأسقطت مقولة الجيش الذي لا يقهر وعطلت ألغام الفتنة الطائفية بعد انسحابه.وتسائل الأمين العام: "من يحمي جنوب لبنان ولبنان إذا تخلت المقاومة عن سلاحها ومسؤوليتها؟".وأردف قائلا: "منذ 2006 إلى اليوم لم يقدموا ملاحظات على الاستراتيجية الدفاعية التي قدمتها وحتى اليوم نحن جاهزون لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية ولدينا الحجة والمنطق ومن يهرب من النقاش هو الضعيف".وقال إن من يطالب بنزع سلاح المقاومة يريد أن يتخلى لبنان عن أهم ورقة قوة له في موضوع استخراج النفط والغاز من مياهه.وذكر أن الولايات المتحدة تفاوض لبنان لأنها تعرف أن في لبنان مقاومة ستدفِّع العدو ثمنا إذا تم منع لبنان من الإستفادة من حقوقه وثرواته.وأكد في السياق أن الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير نزيه ومتواطئ وداعم لإسرائيل، كاشفا أنه لدى لبنان ثروة هائلة بمئات مليارات الدولارات من الغاز والنفط تستطيع بها سداد ديونها وأن تؤسس لنهضة في البلاد.وأوضح أن أهداف حرب تموز كانت التخلص من المقاومة ونزع سلاحها وما يطرحه هؤلاء حرب تموز سياسية.وانطلقت اليوم الأحد، مناورة عسكرية واسعة النطاق في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "عربات النار" جواً وبحراً وبراً وسيبرانية، والتي ستستمر أربعة أسابيع متتالية.وبحسب بيان لجيش الاحتلال الاسرائيلي، فإنه إلى جانب التمرينات، تتمثل المهمة الأولى للجيش الإسرائيلي في حماية أمن الإسرائيليين، موضحا أن "عربات النار" تمرين فريد من نوعه، هدفه زيادة استعداد الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد.وستشمل التدريبات قوات الجيش الإسرائيلي النظامية والاحتياطية، من جميع القيادات والأسلحة، ومختلف الأقسام، بمشاركة قوات قتالية ووحدات المهنية من جميع وحدات الجيش.حدد رئيس أركان الجيش اللواء أفيف كوخافي الإنجازات المطلوبة للمناورة، بما في ذلك: تحسين نظام العمليات واستعدادها للحرب، إلى جانب تنفيذ "مفهوم العمل من أجل النصر"، مع التركيز على العمليات السريعة والضربات الخاطفة، إلى جانب الدفاع وشن مناورات قتالية متعددة الأذرع.وأوضحت القناة السابعة الإسرائيلية، أنه سيتم الاستفادة من الدروس والعبر في عملية "حارس الأسوار"، على مدار جريان المناورة التي ستستمر لشهر.وأشارت إلى أنه أثناء التمرينات، سيكون هناك تعاون مشترك في القدرات بين الأجهزة الأمنية ومختلف الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى فحص محور العمل من قبل كوخافي والمقر الرئيسي لجنود الجيش الإسرائيلي.سيشمل التمرين مواجهة التحديات واندلاع الأحداث عبر ساحات القتال، إلى جانب سيناريوهات الانتقال الروتينية إلى حالات الطوارئ في المجال العسكري والمدني.بالإضافة إلى ذلك، ستتم تنفيذ الخطط التشغيلية وفقًا للسيناريوهات التي تم وضعها، وستختبر إمكانات الخدمات المختلفة وجهود الإنقاذ في الجبهة الداخلية.ستجمع المناورة أيضًا بين تمرينين على نطاق واسع، لتشكيلين نظامي واحتياطي، تشكيل الصلب "المدرع" (162) وتشكيل النار "المظلي" (98).كجزء من التمرينات، سيكون هناك فرق بحث وتعلم متعددة الأسلحة حول مواضيع مختارة، وذلك من أجل تحسين أداء القوات والمقرات وتنفيذ عملية استخلاص الدروس وتطبيقها، إلى جانب تعلم الدروس من تمارين هيئة الأركان العامة السابقة.