مجلس العلاقات: قرار البرلمان الأوروبي حول المناهج ابتزاز لصالح شرعنة الوجود (الصهيوني) على أرضنا





وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الإثنين: "إن قرار البرلمان هو ابتزاز صريح، يهدف إلى حرمان التعليم الفلسطيني من الدعم المالي الذي تقدمه الدول الأوروبية والمؤسسات العالمية وإعاقة عملية بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها التعليمية، والأهم إلى نزع شرعية النضال الفلسطيني، ومنع الأجيال الفلسطينية من تعلم تاريخهم".





وقال المجلس إن قرار البرلمان الأوروبي يأتي رضوخا للضغوطات والادعاءات الإسرائيلية، متجاهلا في الوقت نفسه مراقبة المناهج الإسرائيلية والتي تعج بالعنصرية والدعوة للكراهية والعنف حتى أدق التفاصيل".





وحذر المجلس من أن هذه السياسة المنحازة لن تخدم الأمن والاستقرار.





وطالب المجلس البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قرارته ودعم الحقوق الفلسطينية العادلة والمنسجمة مع القانون الدولي وفي مقدمتها حقه في التعرف على تاريخه النضالي ومقاومة الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.

رام الله - دنيا الوطنعبر مجلس العلاقات الدولية - فلسطين عن إدانته الشديدة لقرار البرلمان الأوروبي بالأمس والذي عبر فيه عن استيائه من المناهج التعليمية الفلسطينية بزعم أنها تحريضية.