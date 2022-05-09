الاحتلال يفرج عن الشاب عمرو ريحان من نابلس



واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمرو ريحان في 19 مايو العام الماضي، بعد اقتحام منزله في بلدة تل، وتحطيم محتوياته، وحولته للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.



وجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 3 أيلول/ سبتمبر الماضي الاعتقال الإداري للشاب ريحان، لمدة أربعة أشهر.



والشاب عمرو ريحان، هو نجل المرشح عن قائمة القدس موعدنا عماد ريحان، الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي، بعد اعتقال إداري استمر 10 أشهر.



وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت المرشح ريحان في 8 تموز/ يوليو الماضي عقب اقتحام منزله في بلدة "تل"، وحولته إلى الاعتقال الإداري.



وتعرض المرشح ريحان قبل هذا اعتقاله الأخير لثلاث محاولات اعتقال، في إحداها اعتقل نجله عمرو، وفي محاولة أخرى تم تخريب البيت ومحتوياته وتكسير محلاته، للضغط عليه لتسليم نفسه.



وفي إحدى المحاولات اقتحم الاحتلال 15 منزلا لأقاربه، وحطم أبوابها وعاث خرابًا في أثاثها وسرق بعض مقتنياتها.



وريحان أسير محرر أمضى نحو 15 عاما في سجون الاحتلال، واستشهد اثنين من أشقائه هما محمد الذي اغتالته قوات الاحتلال في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، وعاصم الذي ارتقى في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2001 بتنفيذه عملية مستوطنة (عمنؤيل) البطولية التي أسفرت عن مقتل 10 مستوطنين.



رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الشاب عمرو عماد ريحان، من بلدة تل غرب نابلس، بعد اعتقال إداري استمر 10 أشهر.