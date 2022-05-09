رفضاً للتطبيع... حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب كويتي من بطولة "صنواي" الدولية للشطرنج



وأشارت حملة المقاطعة، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقاطع فيها اللاعبون الكويتيون مواجهة أفراد من دولة الاحتلال في المحافل الدولية رفضاً للتطبيع.



وأشادت بموقف الهاجري، مؤكدةً أن هذا الموقف يثبت ويسجل مرة أخرى أعظم مواقف العروبة والأصالة لدولة الكويت وشعبها الشقيق الذي يرفض التطبيع بكل صوره مع الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنرحبت حملة المقاطعة- فلسطين، بانسحاب اللاعب الكويتي بدر الهاجري من منافسات بطولة "صنواي" الدولية للشطرنج التي تقام في إسبانيا وذلك بعدما أوقعته القرعة في مواجهة أحد لاعبي الاحتلال الإسرائيلي.