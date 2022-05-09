شؤون فلسطينية

مجلس العلاقات يهنئ حزب شين فين بانتصاره التاريخي في الانتخابات التشريعية الأيرلندية

مجلس العلاقات يهنئ حزب شين فين بانتصاره التاريخي في الانتخابات التشريعية الأيرلندية
رام الله - دنيا الوطن
هنأ مجلس العلاقات الدولية - فلسطين حزب شين فين بتحقيق فوز انتخابي ساحق في إيرلندا الشمالية. 

وجاء في برقية تهنئة أرسلها رئيس المجلس باسم نعيم لقيادة الحزب أكد فيها: "انتصاركم هذا تجذر حزبكم في وعي وعقول الشعب الإيرلندي الشقيق وأهمية نضالكم من أجل االستقالل والوحدة." 

وعبر المجلس في البرقية عن أمله أن يشكل هذا الفوز دعمًا إضافيًا للقضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني من أجل الحرية قائلا: "يعطينا فوزكم الأمل في أن يؤدي نضال الشعب الفلسطيني إلى تحقيق أهدافه الوطنية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وكان حزب "شين فين" القومي، وهو حزب داعم لحقوق الفلسطينيين، قد حقق فوزا تاريخيا في انتخابات إيرلندا الشمالية، وهي أول مرة خلال مئة عام يتصدر فيها "شين فين" الانتخابات.

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