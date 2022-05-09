الصحة: قوات الاحتلال قتلت 50 مواطنًا بالضفة الغربية منذ بداية العام

رام الله - دنيا الوطناستشهد 50 مواطنا فلسطينيا بالضفة الغربية برصاص واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري 2022، بحسب معطيات فلسطينية.وذكرت وزارة الصحة في إحصائية نشرتها اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال قتلت هؤلاء المواطنين من تاريخ 01/01/2022 وحتى تاريخ 09/05/2022.وأشارت إلى أن من بين الشهداء مواطنتين و7 ذكور تقل أعمارهم عن 18 عاما.وفي التفاصيل، قتلت قوات الاحتلال بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير بكير محمود موسى حشاش (21 عاما) من محافظة نابلس، والشهيد مصطفى ياسين فلنة (25 عاما) من رام الله والبيرة.وفي تاريخ 13 كانون ثاني/ يناير قتلت الشهيد عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) من رام الله والبيرة.ووفق الإحصائية، فقد قضى في 17 من الشهر ذاته الشهيد الشيخ سليمان الهذالين (80 عاما) من سكان الخليل والشهيد فالح موسى جرادات (40 عاما) من بيت لحم.وأشارت إلى استشهاد فهمي حمد (57 عاما) من سكان القدس بتاريخ 24 يناير، وأشرف محمد عبد الفتاح مبسلط (21 عاما) من نابلس بتاريخ 8 فبراير، وأدهم جمال عبد الرحيم مبروكة (26 عاما) ومحمد رائد حسين دخيل (22 عاما) من نابلس في 8 شباط/ فبراير.واستشهد محمد أكرم علي طاهر صلاح (17 عاما) من جنين بتاريخ 14 شباط/ فبراير وفي اليوم التالي الشهيد نهاد أمين البرغوثي (9 عاما).كما قضى الشهيد محمد رزق شحادة صلاح (14 عاما) من بيت لحم في 22 شباط/ فبراير.وفي الأول من آذار/ مارس قضى كلا من عمار شفيق أبو عفيفة (21 عاما) من الخليل، وعبد الله الحصري (22 عاما) من جنين، وشادي خالد نجم (18 عاما) من جنين.في حين قضى كلا من عبد الرحمن جمال قاسم (22 عاما) ويامن نافذ جفال (16 عاما) وكريم جمال القواسمي (19 عاما) وثلاثتهم من القدس في 6 آذار/ مارس.بينما استشهد من نابلس أحمد حكمت سيف (22 عاما) بتاريخ 8 مارس ونادر هيثم فتحي ريان (17 عاما) بتاريخ 15 آذار/ مارس.كذلك ارتقى علاء محمد شحام (22 عاما) من القدس بتاريخ 15 مارس، وضياء حمارشة (27 عاما) من جنين بتاريخ 30 مارس ويزيد نضال سعد الدين السعدي من جنين في 31 آذار وهو ذات اليوم الذي استشهد فيه نضال جمعة جعافرة (30 عاما) من بيت لحم، وسند محمد خليل أبو عطية (17 عاما) من جنين.وفي الأول من 1 نيسان/ أبريل، قضى 4 شهداء وهم خليل طوالبة (24 عاما) من جنين وسيف أبو لبدة (25 عاما) من طولكرم وأحمد يونس صدقي الأطرش (29 عاما) من الخليل وصائب تيسير عباهرة (30 عاما) من جنين.أما في 7 نيسان، قضى الشهيد رعد فتحي زيدان الخازم (29 عاما) من جنين. وفي 9 أبريل قضى من جنين أيضا الشهيد أحمد ناصر السعدي، فيما استشهد بتاريخ 10 أبريل محمد علي أحمد غنيم (21 عاما) من بيت لحم وغادة إبراهيم علي سباتين (47 عاما) من بيت لحم ومها كاظم عوض الزعتري (24 عاما) من الخليل.وارتقى الشهيد محمد حسين زكارنة (17 عاما) من جنين بتاريخ 11 نيسان، وعبد الله تيسير موسى سرور (40 عاما) من الخليل بتاريخ 14 من الشهر ذاته.وفي 13 نيسان أيضا استشهد عمر محمد عليان (20 عاما) من رام الله والبيرة ومحمد حسن محمد عساف (34 عاما) من قلقيلية وقصى فؤاد حمامرة (13 عاما) من بيت لحم.وشهد اليوم التالي 14 نيسان، ارتقاء 4 شهداء وهم شوكت كمال عابد (17 عاما) من جنين وشاس فؤاد كممجي (28 عاما) من جنين وفواز أحمد صالح حمايل (45 عاما) من نابلس ومصطفى فيصل أبو الرب (31 عاما) من جنين.وقضت في 18 نيسان الشهيدة حنان محمود خضور (18 عاما) من جنين، ولحق بها في 21 من الشهر ذاته الشهيد لطفي إبراهيم لبدي (20 عاما) من جنين بتاريخ 21 نيسان.وارتقى الشهيد أحمد إبراهيم عويدات (20 عاما) من أريحا والأغوار بتاريخ 26 نيسان والشهيد أحمد محمد لطفي مساد (18 عاما) من جنين بتاريخ 27 نيسان.وفي نهاية الشهر 30 نيسان، ارتقى الشهيد يحيى علي عدوان (27 عاما) من قلقيلية.وشهد يوم 8 من أيار/ مايو الحالي ارتقاء شهيدين وهما معتصم محمد طالب عطا الله الزير (18 عاما) من بيت لحم ومحمود سامي خليل عرام (27 عاما) وهو من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة.