ليبرمان: يجب أن تكون هناك معادلة جديدة في تعاملنا مع قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان، وزير المالية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي: "يجب أن يكون هناك معادلة جديدة في تعاملنا مع قطاع غزة"، بحسب ما نقلته صحيفة (معاريف) الإٍسرائيلية.وبحسب الصحيفة، فقد أضاف ليبرمان: "سنعمل على كل المستويات وفي الأطر المناسبة لتغيير هذا الواقع غير المقبول".وكانت إذاعة جيش الاحتلال، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال تعتزم الاستمرار في إغلاق (إيرز) أمام دخول العمال من قطاع غزة.وقالت الإذاعة: "إن المؤسسة الأمنية يعتزمون الاستمرار في إغلاق معبر إيريز أمام دخول العمال من غزة لبضعة أيام أخرى على الأقل، وليس لفترة قصيرة كما حدث في المرة الماضية".وعلّق مسؤول إسرائيلي على ذلك القرار بالقول، "هذه إشارة ليحيى السنوار بأنه إذا استمر في نشاطه التحريضي، فإن غزة ستدفع الثمن أيضا".