منظمة تتوقع اتساع وتيرة العمليات الفدائية لمواجهة إسرائيل بالقدس والضفة

رام الله - دنيا الوطنتوقع تقرير منظمة العدل والتنمية الحقوقية، اتساع وتيرة العمليات الفدائية البطولية للشباب والشعب الفلسطيني لمواجهة الآلة العسكرية والأمنية للاحتلال الإسرائيلى بعد اتفاقيات التطبيع وصفقة القرن.وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائي، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلى والسياسات الأمنية والعسكرية لحكومة بينت لمواجهة الفلسطينيين ستزيد من وتيرة العمليات الفدائية التي قد تتسبب بأزمة كبيرة وفقدان ثقة الإسرائيليين بالحكومة لفشلها الذريع أمنياً واستخباراتياً في مواجهة العمليات الفدائية لشعب فلسطين.وشدد القنائي على أن اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الدول العربية أو صفقة القرن أو حتى البطش الأمني الإسرائيلي بالفلسطينيين لن يوفر الأمن للإسرائيليين بالشارع بل سيزيد من وتيرة المواجهة مع الاحتلال.