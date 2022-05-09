جيش الاحتلال يأمر بفتح تحقيق بحادثة إعدام فلسطيني حاول التسلل عبر السياج بطولكرم

رام الله - دنيا الوطنأكد هيلل بيتون روزين، المراسل العسكري للقناة 14 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن فتح تحقيق في حادث اعدام الشاب الفلسطيني الذي حاول، أمس الأحد، التسلل الى الداخل عبر السياج الفاصل قرب مدينة طولكرم.واكد روزين، أن جيش الاحتلال يعتبر أنه لم يكن هناك داعي لقتل الشاب الفلسطيني الذي حاول التسلل عبر السياج الفاصل قرب مدينة طولكرم الى الداخل.وشهد يوم أمس الأحد، استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، الاول كان في مدينة طولكرم بزعم تسلله السياج الفاصل، والثاني في منطقة باب العامود بمدينة القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، والثالث في بيت لحم بزعم محاولته التسلل الى مستوطنة تقوع.