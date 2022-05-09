"المطران حنا": السلطات الاحتلالية تسعى لجعل الصراع في القدس صراعاً دينياً





وأضاف المطران: "أما ما هو قائم في القدس فهو استغلال قذر للدين في تأجيج الصراعات وتبرير ما لا يمكن تبريره على الإطلاق".



وشدد على أن الصراع في القدس ليس صراعاً دينياً بل هو صراعاً يُستغل فيه الدين لأغراض سياسية، موضحاً أن ما يحدث في القدس إنما هي سياسة احتلالية غاشمة اقصائية وعنصرية هدفها النيل من عراقة الحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة وتبديل وتغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة.





وأكمل المطران: "لا يمكننا القبول بما يريده الاحتلال من إعطاء طابع ديني للصراع، فالصراع عندنا هو بين مالك الحق وفاقده والفلسطينيون هم أصحاب هذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم، أما الاحتلال فيسعى لفرض حقائق ووقائع على الأرض بسطوته وقوته والدعم الذي يتلقاه من دول غربية ومن اللوبي الصهيوني المنتشر في سائر أرجاء العالم".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الاثنين، إن: "السلطات الاحتلالية الغاشمة في القدس تسعى وترغب في الدفع نحو جعل الصراع في المدينة المقدسة صراعاً دينياً في حين أنه ليس كذلك، فالمنتمون للأديان المتعددة والمختلفة يمكنهم أن يتحاوروا وأن يتعاونوا فيما بينهم خدمةً للإنسانية وخدمة لقضايا العدالة.