"الشباب والثقافة" تُطلق النسخة الثامنة من مسابقة المركز الثقافي المثالي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الإثنين، عن إطلاق النسخة الثامنة من مسابقة جائزة المركز الثقافي المثالي للعام 2022، والتي تنفذها بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.وأوضح رئيس الهيئة أحمد محيسن أن المسابقة تهدف إلى تحقيق التنمية الثقافية الوطنية في مؤسسات المجتمع المدني، والارتقاء بمستوى الأنشطة والفعاليات والبرامج الثقافية التي تقدمها الجمعيات والمراكز الثقافية، ورفع مستوى التنافس والإبداع فيما بينها، بما يخدم المشهد الثقافي الفلسطيني.وقال محيسن: "تحرص الهيئة على استمرارية هذه المسابقة للنهوض بالعمل الثقافي في قطاع غزة، وتشجيع الجمعيات والمراكز الثقافية لتقديم أفضل الخدمات الثقافية التي لديها لشرائح المجتمع كافة".وقال محيسن: "المشاركة في المسابقة والتنافس على جوائزها متاح أمام كافة الجمعيات والمراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة، من خلال تقديم تقارير مفصلة حول أنشطتها وبرامجها الثقافية مدعمة بالصور، إضافة إلى تقاريرها الإدارية والمالية عن الفترة من 1/11/2021 وحتى 31/10/2022"، مشيرًا إلى أن موعد لاستقبال طلبات المشاركة بتاريخ 6/11/2022.وبيّن أن تقييم طلبات المشاركة يتم من خلال الاستعانة بعدد من المختصين لتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية خلال عملية التحكيم، مشيرًا إلى أبرز المعايير التي يتم مراعاتها خلال عملية التحكيم وهي عدد ونوعية الأنشطة والبرامج والمبادرات الثقافية التي نفذتها الجمعية وعدد المستفيدين من خدماتها الثقافية، وعدد الأنشطة التي نفذتها بالشراكة مع الهيئة والمراكز الثقافية الأخرى، وعدد الأنشطة المنفذة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى سعي الجمعية لتدريب وتطوير قدرات العاملين فيه، ومخرجات وتوصيات اجتماعات مجلس إدارة المركز.يذكر أن مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون فازت بالمركز الأول من النسخة السابقة للمسابقة وحصلت مؤسسة العلم والثقافة على المركز الثاني، ومؤسسة المداد للثقافة والعلوم على المركز الثالث.