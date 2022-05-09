وزيرة السياحة والآثار تلتقي رئيس بلدية بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناستقبلت رولى معايعة وزيرة السياحة والآثار وفي مقر الوزارة حنا حنانيا رئيس بلدية بيت لحم الجديد يرافقه قاسم كنعان عضو المجلس البلدي وانطون مرقص مدير عام البلدية.ورحبت الوزيرة معايعة بحنانيا والوفد المرافق مقدمة لهم التهاني على نجاحهم في الانتخابات البلدية، مؤكدة على ضرورة الاستمرار بروح التعاون والشراكة ما بين وزارة السياحة والاثار و بلدية بيت لحم، حيث تعتبر مدينة بيت لحم ثاني أهم مدينة سياحية فلسطينية بعد توأمها مدينة القدس عاصمة فلسطين.وتحدثت الوزيرة معايعة عن ضرورة تكثيف الجهود لضمان نجاح القطاع السياحي الفلسطيني في تجاوز العقبات والمعيقات التي طرأت نتيجة جائحة كورونا، متحدثة عن الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والاثار في سبيل العمل على اعادة استقبال الوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين، علاوة على ما تم إنجازه في تطوير وتدريب المواقع السياحية والعاملين فيها على اعلى اتباع اعلى درجات البروتوكولات الصحية اللازمة من خلال برنامج جاهزين .وأكدت معايعة على أن فلسطين منارة للوفود السياحية من مختلف بقاع الارض، حيث تحتضن المسجد الاقصى المبارك و كنيسة القيامة وكنيسة المهد و الحرم الابراهيمي الشريف، ومن خلال استخدام السائح للبرامج السياحية الفلسطينية وللمرافق السياحية الفلسطينية، سيتطلع على الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني وللمواقع السياحية الفلسطينيةوبدوره، أكد حنانيا على أهمية الاستمرار بروح التعاون والشراكة ما بين بلدية بيت لحم ووزارة السياحة والاثار، هذا التعاون والذي يشكل حجر الأساس للنهوض بالواقع السياحي لمدينة بيت لحم مؤكدا على تكامل الأدوار في سبيل النهوض بهذه المدينة وبالقطاع السياحي الفلسطيني.