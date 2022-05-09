النائب منصور: شبابنا يقاوم بلا خوف ولن يصمت إلا بزوال الاحتلال





وقالت منصور: "إن الشباب المقاوم يؤدي واجبه ولديه ضمير حي يرفض اعتداءات الاحتلال، ولن يصمت على ما سكت عنه الناس سابقاً".





وأكدت أن القضية الفلسطينية حاضرة رغم كل الاعتداءات والمخططات التي تحاك ضدها، وأن المقاومة لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال.





وأوضحت النائب منصور أن معركة سيف القدس أحيت الأمل لدى الجميع وخاصة الشباب، بأنه لا يزال هناك حق وراءه مطالب ومقاومة تحمي الأمة والمقدسات.





وأشارت إلى أن الشباب بعد معركة سيف القدس نزعوا الرعب، ولم يعد يلقوا بالاً للاحتلال رغم الملاحقة والتضييق.





كما نبهت الى أن سيف القدس لها دور كبير برفع كرامة الأمة، وأن الهتاف للمقاومة وكتائب القسام في المسيرات بالضفة الغربية شاهد على ذلك.





ودعت منصور إلى استثمار هذه الحالة الوطنية برعاية المقاومة والشعب، والوقوف يدا واحدة، ووقف التسبيق الأمني مع الاحتلال.





وأضافت أن كثرة الضغط ستولد الانفجار، وأن الكل الفلسطيني بات يقاوم الاحتلال لأن الجميع بات مستهدفاً وليس التيار الإسلامي فقط.





ونبهت منصور إلى أن الحال الفلسطيني صعب جداً، بسبب زيادة اعتداءات الاحتلال على الأرض والشجر والإنسان.





ولفتت إلى أن الشباب يشاهدون المعاناة أمام أعينهم من هدم وقتل، فاعتبروا أن القضية قضيتهم ويجب التصدي للاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنأشادت النائب في المجلس التشريعي السابق منى منصور بالشباب الفلسطيني الذي نزع الخوف ولم يعد يخشى الاحتلال على حد وصفها.