الاحتلال يعتقل شابين من طوباس أحدهما جريح وأسير محرر

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شابين من مدينة طوباس، أثناء مرورهما على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد رسول عمر دراغمة (٢٤ عاما)، والشاب محمود سامر أبو مطاوع (٢٦عاما)، أثناء عودتهما من عملهما بالأغوار.والأسير المحرر محمد رسول دراغمة، أصيب إصابة خطيرة برصاص الاحتــلال في الصدر واليد وشظايا في أنحاء جسده في شهر كانون الأول – ديسمبر الماضي، وأُدخل إلى غرفة العمليات في حينه وأجرى عدة عمليات جراحية.وأشارت مصادر إلى أن إصابة الشاب دراغمة قد أثرت عليه عدة شهور، وقد تعافى حديثا من الإصابة، حيث عاد لممارسة عمله في صالون "القسام" للحلاقة قبل حوالي 10 أيام.وكان الأسير دراغمة قد أفرج عن الشاب محمد رسول العام الماضي قضى خلالها عامين من الاعتقال، بعد مداهمة قوة خاصة من المستعربين المحل التجاري الذي يملكه والده وسط مدينة طوباس ليتم نقلها بعد ذلك إلى مراكز التحقيق.