شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من طوباس أحدهما جريح وأسير محرر

الاحتلال يعتقل شابين من طوباس أحدهما جريح وأسير محرر
قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شابين من مدينة طوباس، أثناء مرورهما على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد رسول عمر دراغمة (٢٤ عاما)، والشاب محمود سامر أبو مطاوع (٢٦عاما)، أثناء عودتهما من عملهما بالأغوار.

والأسير المحرر محمد رسول دراغمة، أصيب إصابة خطيرة برصاص الاحتــلال في الصدر واليد وشظايا في أنحاء جسده في شهر كانون الأول – ديسمبر الماضي، وأُدخل إلى غرفة العمليات في حينه وأجرى عدة عمليات جراحية.

وأشارت مصادر إلى أن إصابة الشاب دراغمة قد أثرت عليه عدة شهور، وقد تعافى حديثا من الإصابة، حيث عاد لممارسة عمله في صالون "القسام" للحلاقة قبل حوالي 10 أيام.

وكان الأسير دراغمة قد أفرج عن الشاب محمد رسول العام الماضي قضى خلالها عامين من الاعتقال، بعد مداهمة قوة خاصة من المستعربين المحل التجاري الذي يملكه والده وسط مدينة طوباس ليتم نقلها بعد ذلك إلى مراكز التحقيق.

أخبار ذات صلة

رفضاً للتطبيع... حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب كويتي من بطولة &#34;صنواي&#34; الدولية للشطرنج

رفضاً للتطبيع... حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب كويتي من بطولة "صنواي" الدولية للشطرنج

مجلس العلاقات يهنئ حزب شين فين بانتصاره التاريخي في الانتخابات التشريعية الأيرلندية

مجلس العلاقات يهنئ حزب شين فين بانتصاره التاريخي في الانتخابات التشريعية الأيرلندية

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير محمد الحلبي من غزة لـ90 يوما

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير محمد الحلبي من غزة لـ90 يوما

الصحة: قوات الاحتلال قتلت 50 مواطنًا بالضفة الغربية منذ بداية العام

الصحة: قوات الاحتلال قتلت 50 مواطنًا بالضفة الغربية منذ بداية العام

أبو الغيط: الحديث عن سيادة إسرائيلية مزعومة على القدس خرقاً سافراً للقانون الدولي

أبو الغيط: الحديث عن سيادة إسرائيلية مزعومة على القدس خرقاً سافراً للقانون الدولي

الراميني: اغتيال قادة حماس سيكون بداية نهاية الاحتلال

الراميني: اغتيال قادة حماس سيكون بداية نهاية الاحتلال

الديمقراطية تنعى عبد الهادي أبو خوصة أحد مؤسسي حركة المبادرة الوطنية

الديمقراطية تنعى عبد الهادي أبو خوصة أحد مؤسسي حركة المبادرة الوطنية

ليبرمان: يجب أن تكون هناك معادلة جديدة في تعاملنا مع قطاع غزة

ليبرمان: يجب أن تكون هناك معادلة جديدة في تعاملنا مع قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رفضاً للتطبيع... حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب كويتي من بطولة &#34;صنواي&#34; الدولية للشطرنج

رفضاً للتطبيع... حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب كويتي من بطولة "صنواي" الدولية للشطرنج

مجلس العلاقات يهنئ حزب شين فين بانتصاره التاريخي في الانتخابات التشريعية الأيرلندية

مجلس العلاقات يهنئ حزب شين فين بانتصاره التاريخي في الانتخابات التشريعية الأيرلندية

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير محمد الحلبي من غزة لـ90 يوما

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير محمد الحلبي من غزة لـ90 يوما

الراميني: اغتيال قادة حماس سيكون بداية نهاية الاحتلال

الراميني: اغتيال قادة حماس سيكون بداية نهاية الاحتلال

الديمقراطية تنعى عبد الهادي أبو خوصة أحد مؤسسي حركة المبادرة الوطنية

الديمقراطية تنعى عبد الهادي أبو خوصة أحد مؤسسي حركة المبادرة الوطنية

أبو هولي: النكبة (74) حملت شعارًا يجسد الظلم المزدوج لشعبنا يشكله الاحتلال والمجتمع الدولي

أبو هولي: النكبة (74) حملت شعارًا يجسد الظلم المزدوج لشعبنا يشكله الاحتلال والمجتمع الدولي

منظمة تتوقع اتساع وتيرة العمليات الفدائية لمواجهة إسرائيل بالقدس والضفة

منظمة تتوقع اتساع وتيرة العمليات الفدائية لمواجهة إسرائيل بالقدس والضفة

&#34;المطران حنا&#34;: السلطات الاحتلالية تسعى لجعل الصراع في القدس صراعاً دينياً

"المطران حنا": السلطات الاحتلالية تسعى لجعل الصراع في القدس صراعاً دينياً

منوعات

شاهد: سارة سلامة بملامح مختلفة تماماً بعد عمليات التجميل

شاهد: سارة سلامة بملامح مختلفة تماماً بعد عمليات التجميل

بطلة (أنت اطرق بابي) في إطلالة جريئة ونحافة مفرطة

بطلة (أنت اطرق بابي) في إطلالة جريئة ونحافة مفرطة

شاهد: هيفاء وهبي تتنزه في شوارع باريس بجمبسوت مثير

شاهد: هيفاء وهبي تتنزه في شوارع باريس بجمبسوت مثير

أحمد الفيشاوي في أحدث صورة مع شقيقه..والشبه بينهما كبير

أحمد الفيشاوي في أحدث صورة مع شقيقه..والشبه بينهما كبير

تامر حسني يحسم الجدل حول طلاقه من بسمة بوسيل

تامر حسني يحسم الجدل حول طلاقه من بسمة بوسيل

شاهد: الكبير أوي على سبيستون

شاهد: الكبير أوي على سبيستون

بعد وفاة شقيقها التوأم..حبيبة رونالدو تنشر صورة لطفلتهما وتكشف عن اسمها

بعد وفاة شقيقها التوأم..حبيبة رونالدو تنشر صورة لطفلتهما وتكشف عن اسمها

شاهد: ابن بطلة العشق الممنوع (نهال) يقتحم موقع التصوير

شاهد: ابن بطلة العشق الممنوع (نهال) يقتحم موقع التصوير

للمرة الأولى نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا تنشر صورة ابنتها

للمرة الأولى نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا تنشر صورة ابنتها

كم بلغت تكلفة طلاق ياسمين صبري؟

كم بلغت تكلفة طلاق ياسمين صبري؟

عربي

انخفاض طفيف لمؤشر مديري مشتريات السعودية خلال أبريل

انخفاض طفيف لمؤشر مديري مشتريات السعودية خلال أبريل

عقيلة صالح: فتح حقول النفط الليبي بعد وضع آلية عادلة للتوزيع

عقيلة صالح: فتح حقول النفط الليبي بعد وضع آلية عادلة للتوزيع

رئيس الحكومة اللبنانية: نأمل أن تشكل انتخابات البرلمان بداية التعافي

رئيس الحكومة اللبنانية: نأمل أن تشكل انتخابات البرلمان بداية التعافي

الملك سلمان يخضع لتنظير القولون في مستشفى الملك فيصل بجدة

الملك سلمان يخضع لتنظير القولون في مستشفى الملك فيصل بجدة