شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية" تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف التغول الاستيطاني في الضفة

"المنظمات الأهلية" تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف التغول الاستيطاني في الضفة
مستوطنات الضفة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتدخل فوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة لوقف التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تنفيذ المخطط الاستيطاني القاضي ببناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأضافت الشبكة، أن ذلك إمعان في نهج الاستيطان الذي دأبت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة، وتعديا واستهتارا سافرا بكل الدعوات والمناشدات الدولية التي تعتبر الاستيطان خطوات أحادية الجانب ينبغي وقفها، وهو بنظر القانون الدولي جريمة حرب توجب العقاب بشكل واضح وصريح.

وأكدت في بيان صادر عنها، أن هذه الإجراءات الاحتلالية تحت ذرائع "أمنية"، ما هي إلا التطبيق العملي لصفقة القرن وتكريس لواقع الاستيطان الاستعماري في ظل استمرار وتشديد الحصار الجائر على قطاع غزة، والتهديدات المتسارعة بشن عدوان جديد على القطاع.

وتابعت الشبكة: "ومن ضمن الانتهاكات استباحة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، واحكام عزلها عن محطيها وتكثيف سياسات التطهير العرقي فيها وكل الإجراءات والممارسات اليومية الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء قضيته الوطنية ومحاولات طمسها عبر ما يسمى مشاريع تحسين شروط الحياة اليومية وهي جزء من مساعي فرض السلام الاقتصادي المزعوم".

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