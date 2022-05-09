"هيئة دعم الداخل" بغزة تقرر إقامة مهرجان لإحياء ذكرى "هبة الكرامة"

وجاء إقرار الفعالية خلال اجتماع للهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل المحتل بمدينة غزة.



وأوضح عضو الهيئة حازم قاسم، أنها قررت إقامة مهرجان خطابي شرقي مدينة غزة لإحياء الذكرى الأولى لـ"هبّة الكرامة"، التي فجّرها أهلنا في الداخل المحتل خلال معركة "سيف القدس".





وأشار إلى أن المهرجان الخطابي سيشمل كلمتين إحداهما للهيئة وأخرى لـ"تجمع العائلات الفلسطينية".





وبيّن أن الفعالية في غزة ستتزامن مع فعاليات أخرى في الداخل المحتل لإحياء ذكرى "هبّة الكرامة".





وأكد مواصلة الهيئة دعم أهلنا في الداخل المحتل عبر العمل الجماهيري والشعبي، وإسنادهم للوقوف ضد الاعتداءات والإجراءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم.



وجدد رفض الهيئة محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التجزئة على شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة؛ سواءً من الناحية الجغرافية أو السكانية.



رام الله - دنيا الوطنقررت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل المحتل، اليوم الإثنين، إقامة مهرجان خطابي لإحياء الذكرى الأولى لـ"هبّة الكرامة"، التي اندلعت في المناطق المحتلة عام 1948 بالتزامن مع معركة "سيف القدس".