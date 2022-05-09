مصر: الكشف عن كارثة في مطعم شهير

رام الله - دنيا الوطنكشفت رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر شيرين علي زكي، عن كارثة صحية تهدد صحة المواطنين.وقالت المسؤولة بعد نشرها رسالة من أحد المتابعين بعد تضررها وطفلتها من محل بيتزا بالوراق: "بيتزا الأمير ده انا اتكلمت عنه قبل كده ونشرت لكم الضبطية اللي قام بها الزملاء في مديرية الطب البيطري بالجيزة، وطبعا أيامها ناس دخلوا يكدبوني ويتقطعوا ويحلفوا أنهم طول عمرهم بياكلوا منه والمكان زي الفل والنتيجة أن في ناس اعتقدت إنها شائعات وأني مجرد واحدة بدور على لايكات، والأم دي للاسف اشترت منه ودي النتيجة.. نفس اللي البعض بيعمله دلوقتي لما نشرت عن الشكاوى اللي وصلتني عن كشري سيد حنفي وبردو ناس داخلة تتقطع وتحلف وناس تهدد بمقاضاتي والبجاحة وصلت انهم يقول لي ده جروب عام واحنا بنقول رأينا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت "الدنيا قايمة فوق ما تتخيلوا عن موضوع اللحوم من بعد الفيديو اياه وتصريحاتي الصادمة عن المفروم وانا سعيدة بتحرك البرلمان فيها وفي توابع كتير للموضوع".من جانبها قالت الدكتورة شيرين زكي، وكيلة النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيسة لجنة سلامة الغذاء، إن الخطورة الصحية للحواوشي المصنوع من كراتين البيض تكمن في أنها مليئة وملوثة بكسور البيض وبيوض الحشرات والسالمونيلا وبول وبراز الفئران لكونها متواجدة في مخازن.وأشارت إلى أن هذا الغش يضر بالصحة العامة ويسبب أضرارا كبيرة على الأجهزة الحيوية للجسم، رغم أن الغشاشين يخفون ذلك بزيادة التوابل والخلطات المصنوعة لإخفاء الغش.وتابعت أن بعض الغشاشين يقومون بإضافة بعض أحشاء الدواجن وأطرافها والدهون والجلود للحوم لزيادة كميتها وبيعها، ويتم تصنيعها في المنازل وأماكن مجهولة، مشيرة إلى ضرورة تصنيع اللحوم وفرمها في المنازل أو أمام أعين المشترين عند محلات الجزارة.وأكدت وكيلة النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن كراتين البيض التي تضاف للحوم يتم نقعها في مياه ملونة غير صالحة للاستخدام تدمر الكبد والكلى والجهاز المناعي وتسبب التسمم الغذائي وتسلل الفيروسات للجسم، مضيفة أن اللحوم الفاسدة التي تصنع من الأحشاء الداخلية تتسبب في نقل الأمراض والفيروسات والميكروبات الحيوانية للإنسان مثل السل وغيره.وطالبت الدكتورة شيرين زكي، بتكثيف الرقابة والحملات على كافة المطاعم والمنشآت الفندقية والكافيتريات وتغليظ العقوبات على المخالفين حماية للصحة العامة للمواطنين.