شؤون فلسطينية

حماس: أبطال (إلعاد) نابوا عن شعبنا وأمتنا في الثأر للأقصى

حماس: أبطال (إلعاد) نابوا عن شعبنا وأمتنا في الثأر للأقصى
منفذا عملية (إلعاد)
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول مكتب القدس في حركة حماس، هارون ناصر الدين، إنّ أبطال عملية (إلعاد) البطولية، نابوا عن شعبنا وأمتنا في الدفاع عن القدس والثأر للمسجد الأقصى المبارك من تدنيس المستوطنين.

وأكد ناصر الدين أنّ أبطال (إلعاد) ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوفاء لتضحيات شعبهم، ومهروا مسجدهم الأقصى بالغالي والنفيس على طريق التحرير وحماية المقدسات.

وشدد على أنّ السجن والاعتقال لا يمكن أن يوهن من عزيمة أبطال شعبنا وإيمانهم بطريق المقاومة الذي خطوه لأنفسهم، وستكون فترة الاعتقال بمثابة استراحة محارب سيعود بعدها أبطالنا إلى أهليهم وديارهم مرفوعي الرأس، قريبا رغم أنف الاحتلال.

وأكمل ناصر الدين: "المقاوم الفلسطيني، بوسائل شعبية وإمكانات بسيطة، يلهم ألف مقاوم من بعده، وأن جذوة انتفاضة شعبنا لن تهدأ ما تواصلت جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وأن "العدو" سيرى من شعبنا ما يسوؤه حتى يرحل عن أرضنا وديارنا".

وقال: "على العدو أن يلتقط الرسالة جيدا من عملية إلعاد، وأن يدرك أن للمسجد الأقصى شعب يحميه، ومستعد أن يبذل في سبيل حمايته والذود عن طهره كل شيء، لا يصده عن ذلك تخاذل المتخاذلين أو تطبيع المطبعين".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منفذي عملية (إلعاد) البطولية التي نفذت شرق "تل أبيب"، بعد أربعة أيام من المطاردة.

ووقعت العملية البطولية مساء يوم الخميس الماضي، وقتل فيها ثلاثة مستوطنين، وأصيب ستة آخرون.

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