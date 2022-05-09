عضو بـ (كنيست): أحلم بتفجير مبنى المحكمة العليا الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنهاجم عضو الكنيست من حزب "يهودت هتوراة" يتسحاق بندروس القضاء الإسرائيلي، قائلا: "حلمي هو تفجير مبنى المحكمة العليا، وفق موقع (واللا) الإسرائيلي.ورد وزير القضاء جدعون ساعر على تصريحات بيندروس، الذي اتهم أن إسرائيل بلا قضاء مستقل، واعتبر أنها "كابوس".وردت رئيسة المحكمة العليا السابقة دوريت بينيش على تصريحات بيندروس قائلة: "هذا تهديد مروع وخطير للغاية".وعقب بيندروس على الانتقادات الموجهة له، بالقول: "فجأة كل المنافقين يتكلمون، عند المحكمة العليا يتدخلون".