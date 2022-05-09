الرئيس التركي: أراضينا مفتوحة للاجئيين السوريين ولن نطردهم منها

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها.وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) فقد جاء ذلك في كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد".وقال أردوغان: "نحن أبناء ثقافة تدرك جيدًا معنى المهاجرين والأنصار"، وأضاف: "بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدًا".وشدد الرئيس على أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين، مضيفًا: "سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة".