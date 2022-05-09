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دولي

غانتس: "سنقضي على الموجة الحالية من العمليات"

غانتس: "سنقضي على الموجة الحالية من العمليات"
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الإثنين، إننا "سنقضي على الموجة الحالية من العمليات".

وتابع غانتس خلال تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، أنّ "الأمر سوف يستغرق بعض الوقت".

وأشار وزير جيش الاحتلال إلى أنه "بدون توفر الاستقرار الأمني، سيتضرر الاقتصاد الفلسطيني، وتنهار الخطوات التي بنيناها، والأرض التي يخرج منها منفذي العمليات ستتزلزل".

ويُذكر أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة العمليات في أماكن مختلفة داخل أراضي 48، أسفرت عن مقتل 18 إسرائيلًا عقب عملية (إلعاد) الأخيرة.

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