نقابات العمال تكشف حجم خسائر عمال غزة يومياً بسبب إغلاق معبر "إيرز"

وتابع إن "12 ألف عامل وتاجر يذهبون يومياً للعمل في الداخل المُحتل، من بينهم 10 آلاف عامل، وتصل أجرة العامل اليومية إلى 300 شيكل؛ وبالتالي يُساهمون بمقدار 3 مليون شيكل يومياً".



ولفت العمصي إلى أن "قرار الاحتلال بإغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" أمام عمال وتجار غزة حتى إِشعارٍ آخر؛ عقابا جماعيا لنحو 12 ألف أسرة".



وبيّن أن "القرار يكشف نوايا الاحتلال؛ باستخدام ما تُسمى بـ"التسهيلات" للضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني وتحقيق مكاسب على حساب قوت الأهالي".



وأشار نقيب العمال إلى أنَّ "الاحتلال يُمارس سياسة حرمان عمال قطاع غزّة من حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره، حيث يتم دخولهم تحت بند "احتياجات اقتصادية".



وأوضح أنَّ "90 ألف شخص قدموا طلبات الحصول على تصاريح عمل، لكِن الاحتلال يُواصل سياسة التسويف والمماطلة، في السماح لـ 30 ألف عامل جرى التوافق عليهم بالعمل بالداخل المحتل".



واستهجن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزّة "استمرار عملية التحريض التي يمارسها قادة وساسة الاحتلال وكبار المتطرفين لإغلاق بوابة العمل أمام عمال غزة، معتبرًا، ذلك توجهات عنصرية تعكس طبيعة دولة الاحتلال التي تمارس الاستعلاء والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني".









رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزّة، سامي العمصي، اليوم الإثنين، عن حجم الخسائر التي يتعرض إليها عمال وتتجار غزة نتيجة قرار الاحتلال بإغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" حتى إشعار آخر.وقال العمصي خلال تصريح صحفي، إن "إغلاق معبر بيت حانون "إيرز"، تسبب بخسارة يومية تقدر بـ3 مليون شيكل".