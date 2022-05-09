"الشيخ" يُطلع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على آخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ ، اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وقال "الشيخ" في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على (تويتر)، أنه ناقش خلال اللقاء " آخر التطورات في فلسطين وتحديداً الاعتداءات الاسرائيلية على الحرم الشريف في القدس".وتابع " اتفقنا على تحرك ثنائي مشترك على كل المستويات والساحات الاقليمية والدولية لوقف هذه الاعتداءات".