"التعليم" بغزة تُصدر تنويهاً للمرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية

وقالت الوزارة في بيانٍ صحفي، إنها " نشرت بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية لتدقيق بياناتهم".



ودعت الوزارة المتقدمين للوظائف التعليمية لعام 2022 - 2023 والذين رُشّحت أسماؤهم للمقابلة الشخصية الدخول إلى صفحاتهم عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني وتدقيق بياناتهم المدرجة.



ونوّهت الوزارة أنه في حال وجود أي تعديل أو إضافة يرجى تسجيل ذلك عبر البوابة على أن تُرفق الأوراق اللازمة يوم المقابلة الشخصية لكل مرشح في لجنة المقابلات.



وسيبدأ عرض البيانات اعتباراً من اليوم 9/05/2022 وحتى تاريخ 30/05/2022.



ويُذكر أن المقابلات ستُعقد الساعة الثامنة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 10 آيار/ مايو 2022، وتنتهي يوم الإثنين 30 آيار 2022م.









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التعليم بغزة، اليوم الإثنين، تنويهًا للمرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية لتدقيق بياناتهم.