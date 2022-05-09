تشييع جثماني الشهيدين اغبارية في أم الفحم وسط هتافات الفداء للأقصى

وكان إبراهيم وأيمن إغبارية نفذا عملية فدائية في مدينة الخضيرة، يوم 27 مارس الماضي وقتل فيها جنديين إسرائيليين وأصيب 10 جنود ومستوطنين.



وتشهد أنحاء فلسطين تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل إطلاق الرصاص ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، ردًّا على جرائمهم المتواصلة وعمليات التهويد والهدم والملاحقة للفلسطينيين.



رام الله - دنيا الوطنشيع أهالي مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل فجر اليوم الإثنين جثماني الشهيدين إبراهيم وأيمن اغبارية منفذا عملية الخضيرة الفدائية.وسلمت سلطات الاحتلال جثماني الشهيدين في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وفرضت شروطاً على عائلة الشهيد في مراسم التشييع.لكن أهالي أم الفحم تحدوا الاحتلال بالمشاركة في التشييع وترديد التكبيرات وهتافات الفداء للمسجد الأقصى.كما علت أصوات المشيعين بهتافات:" بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و" في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء وليعد للدين مجده ولترق منهم دماء".وانطلقت الجنازة من مشفى النور الطبي في مدينة أم الفحم، باتجاه مقبرة حي الجبارين في المدينة.