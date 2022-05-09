الشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على مستوطِنة بشبهة إرسال رسائل تهديد إلى "بينت"

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن قيام الشرطة الإسرائيلية بإلقاء القبض على مستوطنة إسرائيلية، بشهبة إرسالها رسائل تهديد لعائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.ووفقًا لموقع (عكا للشؤون الإسرائيلية)، قالت الصحيفة، إن "الشرطة اعتقلت مستوطنة من سكان جنوب البلاد، في الخمسينيات من عمرها، للاشتباه في قيامها بإرسال رسائل تهديد تحتوي على رصاصات إلى منزل عائلة بينيت".وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، قد أعلنت يوم الثلاثاء 26 نيسان/ أبريل الماضي، أن "جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، فتحوا تحقيقًا في رسالة تهديد بالقتل وصلت لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت".وقالت الصحيفة، إن "رسالة تهديد وصلت إلى أحد أفراد عائلة بينيت، وقد عُثر بداخلها على رصاصة حية".