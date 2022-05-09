تجارة الصين الخارجية تنمو 7.9 بالمئة

أشارت تقديرات المحللين الإقتصاديين إلى نمو أكبر في قيمة الفائض ب

تجارة الصين الخارجية بنسبة 7.9 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بتحسن قيمة الصادرات.

وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) فقد قالت الهيئة العامة للجمارك الصينية في بيان، الإثنين، إن التجارة الخارجية (إجمالي الصادرات والواردات) صعدت بنسبة 7.9 بالمئة إلى 12.58 تريليون يوان (1.98 تريليون دولار).



وصعدت الصادرات الصينية إلى الخارج خلال الشهور الأربعة الأولى 2022، بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.97 تريليونات يوان (1.097 تريليون دولار).



في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 5 بالمئة إلى 5.61 تريليونات يوان (883.4 مليار دولار).



بذلك، تكون الصين سجلت فائضا في الميزان التجاري منذ مطلع 2022 حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي بقيمة 213.6 مليار دولار.

