روسيا تحتفل بالذكرى الـ 76 لـ"عيد النصر"على النازية

وقال بوتين، خلال كلمته، إن "المواجهة مع النازيين الجدد كان أمرًا لا بد منه، وكان هناك تحضير واسع لحرب غاشمة على دونباس والقرم".وتابع "روسيا حذرت الأعداء وقرارنا كان صحيحا، مضيفًا أن "أعداء روسيا يستخدمون عصابات إرهابية وسندافع عن أنفسنا".وواصل الحديث إلى الجيش الروسي "تحاربون اليوم من أجل شعبنا في دونباس ومن أجل أمن روسيا".وشدّد بوتين خلال حديثه على أن "استقلال روسيا من أهم أهدافنا وسنمضي قدما على هذا الدرب"وأشار إلى أن "القوات الروسية في دونباس تحارب من أجل روسيا ومستقبلها، وروسيا صدت العدوان بضربة استباقية وكان ذلك هو القرار الصائب الوحيد".وأردف القول "قوات النيتو كانت تقترب من حدودنا والغرب لم يرد الإنصات إلى روسيا".وشارك في العرض، 11 ألف عسكري، و131 قطعة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى 77 طائرة مروحية.