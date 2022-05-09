دولي

زيلينسكي: نحتاج راجمات صواريخ لحماية المدنيين من الهجمات الروسية

زيلينسكي: نحتاج راجمات صواريخ لحماية المدنيين من الهجمات الروسية
الرئيس الاوكراني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده بحاجة إلى راجمات صواريخ لحماية المدنيين من الهجمات الروسية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته عن بُعد في اجتماع زعماء دول مجموعة السبع الصناعية، مساء الأحد.

وبحسب ما نقلته وكالة (الأناضول) فقد أوضح زيلينسكي أن الجيش الروسي شن هجوما جويا على قرية بيلوهوريفكا في منطقة لوهانسك، الأحد، أسفر عن مقتل 60 شخصا.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، داعيا إلى إدراج كافة المسؤولين الروس في قائمة العقوبات.

وتابع قائلا: "يجب تقديم كل الروس الذين ارتكبوا جرائم حرب إلى العدالة واعتقالهم من خلال تعاون دولي".

وأشار إلى أهمية تقديم الدعم المالي لأوكرانيا، مبينا أن بلاده بحاجة إلى 600 مليار دولار على الأقل لإصلاح البنية التحتية التي تضررت في الحرب.

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