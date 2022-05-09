إيران تكشف عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع السعودية

رام الله - دنيا الوطنكشفت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع المملكة العربية السعودية.وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد قال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، : "لا يوجد هناك تطور جديد في العلاقات والمفاوضات مع السعودية"، لافتا إلى أن "هناك اتفاقات نأمل أن يتم تنفيذها".وأضاف سعيد خطيب زادة: "من الملفات المطروحة مع السعودية هي الملفات الإقليمية ولاسيما الملف اليمني"، موضحا أنه "بالرغم من وجود ملفات خلافية بين الجانبين، طرحنا هذه الملفات".