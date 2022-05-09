عربي

عقيلة صالح: فتح حقول النفط الليبي بعد وضع آلية عادلة للتوزيع

عقيلة صالح: فتح حقول النفط الليبي بعد وضع آلية عادلة للتوزيع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأحد، إن الحقول والموانئ النفطية ستستأنف العمل بعد وضع آلية عادلة لتوزيع العائدات على الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).

حسب ما نقلت وكالة (الأناضول) فقد جاء ذلك خلال لقاء جمع صالح بالسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند في العاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان لمجلس النواب الليبي، دون تحديد موعد وصول ومغادرة المسؤولين لمصر.

ومنذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، تطالب جماعات قبلية (أغلقت أغلب الحقول والموانئ النفطية)، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المعينة من طرف مجلس النواب بطبرق (شرق) مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وقال صالح إنه "سيتم فتح الحقول والموانئ النفطية (المغلقة منذ 17 أبريل الماضي من جانب جماعات قبيلة) بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم وأنه سيسعى جاهدا لحلحلة أزمة الإغلاق".

وأوضح صالح إن "عمل حكومة (باشاغا) من مدينة سرت سوف يمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز المليشيات أو غيرها".

والأربعاء، قال باشاغا، إن حكومته ستمارس مهامها من مدينة سرت (وسط) إذا كان هناك احتمال لوقوع قتال عند دخول العاصمة طرابلس.

وبشأن جلسة البرلمان، الإثنين، قال صالح إنها "ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري المقدم من الحكومة الليبية (برئاسة فتحي باشاغا)"، وفق البيان ذاته.

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت حكومة باشاغا اجتماعها الأول في سبها (جنوب) لمناقشة برنامجها، وذلك في ظل عدم تسلمها للسلطة رسميا من حكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند خلال اللقاء "التزام واشنطن بدعم آلية بقيادة ‎ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون (..) وتسهل الاتفاق المبكر على مسار الانتخابات في أسرع وقت ممكن"، وفق بيان للسفارة الأمريكية.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب، وسط مخاوف من أزمة تدفع البلاد لحرب أهلية.

أخبار ذات صلة

رئيس الحكومة اللبنانية: نأمل أن تشكل انتخابات البرلمان بداية التعافي

رئيس الحكومة اللبنانية: نأمل أن تشكل انتخابات البرلمان بداية التعافي

الملك سلمان يخضع لتنظير القولون في مستشفى الملك فيصل بجدة

الملك سلمان يخضع لتنظير القولون في مستشفى الملك فيصل بجدة

السيسي يوجه باستكمال تطهير بعض المناطق شمال سيناء من العناصر &#34;الإرهابية&#34;

السيسي يوجه باستكمال تطهير بعض المناطق شمال سيناء من العناصر "الإرهابية"

رئيس البرلمان العربي يعزي الرئيس السيسي في شهداء حادث قناة السويس

رئيس البرلمان العربي يعزي الرئيس السيسي في شهداء حادث قناة السويس

تبون: مجازر فرنسا بالجزائر &#34;لا يطويها النسيان&#34;

تبون: مجازر فرنسا بالجزائر "لا يطويها النسيان"

ماذا علق السيسي على هجوم قناة السويس؟

ماذا علق السيسي على هجوم قناة السويس؟

مقتل ضابط مصري وإصابة 10 جنود بهجوم على محطة رفع المياة بمنطقة شرق القناة

مقتل ضابط مصري وإصابة 10 جنود بهجوم على محطة رفع المياة بمنطقة شرق القناة

جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا

جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: الهبة مستمرة وجرائم الاحتلال لن تثني الفلسطينيين عن نضالهم

الديمقراطية: الهبة مستمرة وجرائم الاحتلال لن تثني الفلسطينيين عن نضالهم

اشتية: جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا تستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي

اشتية: جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا تستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي

الثالث خلال ساعات.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تسلله لمستوطنة تقوع ببيت لحم

الثالث خلال ساعات.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تسلله لمستوطنة تقوع ببيت لحم

إعلام الاحتلال: رفع الإغلاق عن الضفة واستمرار إغلاق معبر (إيرز)

إعلام الاحتلال: رفع الإغلاق عن الضفة واستمرار إغلاق معبر (إيرز)

انتخاب رامي الحمد الله رئيساً لمجلس إدارة بورصة فلسطين

انتخاب رامي الحمد الله رئيساً لمجلس إدارة بورصة فلسطين

عباس زكي يستنكر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الجيش المصري شرق القناة

عباس زكي يستنكر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الجيش المصري شرق القناة

(حرية) تدين قرار محكمة الاحتلال بالسماح بهدم 12 قرية فلسطينية وإقامة 2000 وحدة استيطانية

(حرية) تدين قرار محكمة الاحتلال بالسماح بهدم 12 قرية فلسطينية وإقامة 2000 وحدة استيطانية

احتفال تأبيني سياسي وشعبي لصلاح اليوسف في اليوم الثالث على رحيله

احتفال تأبيني سياسي وشعبي لصلاح اليوسف في اليوم الثالث على رحيله

منوعات

بعد وفاة شقيقها التوأم..حبيبة رونالدو تنشر صورة لطفلتهما وتكشف عن اسمها

بعد وفاة شقيقها التوأم..حبيبة رونالدو تنشر صورة لطفلتهما وتكشف عن اسمها

شاهد: ابن بطلة العشق الممنوع (نهال) يقتحم موقع التصوير

شاهد: ابن بطلة العشق الممنوع (نهال) يقتحم موقع التصوير

للمرة الأولى نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا تنشر صورة ابنتها

للمرة الأولى نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا تنشر صورة ابنتها

كم بلغت تكلفة طلاق ياسمين صبري؟

كم بلغت تكلفة طلاق ياسمين صبري؟

فضيحة مدوية لمشهور كويتي حاول تهريب 700 زجاجة من الخمر

فضيحة مدوية لمشهور كويتي حاول تهريب 700 زجاجة من الخمر

بعد مسلسلها المثير للجدل.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها بفستان قصير

بعد مسلسلها المثير للجدل.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها بفستان قصير

ماغي بوغصن بالدانتيل الأسود الجذاب..وتكشف مصير للموت 3

ماغي بوغصن بالدانتيل الأسود الجذاب..وتكشف مصير للموت 3

شاهد: المتصححة جنسياً جويل بدر بملابس البحر بعد خسارة جنينها الأول

شاهد: المتصححة جنسياً جويل بدر بملابس البحر بعد خسارة جنينها الأول

شاهد: خفة دم بلقيس وهي ترقص وتغني باللهجة السودانية

شاهد: خفة دم بلقيس وهي ترقص وتغني باللهجة السودانية

لماذا رفض مروان خوري الكشف عن سبب انفصاله عن خطيبته؟

لماذا رفض مروان خوري الكشف عن سبب انفصاله عن خطيبته؟

عربي

عقيلة صالح: فتح حقول النفط الليبي بعد وضع آلية عادلة للتوزيع

عقيلة صالح: فتح حقول النفط الليبي بعد وضع آلية عادلة للتوزيع

رئيس الحكومة اللبنانية: نأمل أن تشكل انتخابات البرلمان بداية التعافي

رئيس الحكومة اللبنانية: نأمل أن تشكل انتخابات البرلمان بداية التعافي

الملك سلمان يخضع لتنظير القولون في مستشفى الملك فيصل بجدة

الملك سلمان يخضع لتنظير القولون في مستشفى الملك فيصل بجدة

السيسي يوجه باستكمال تطهير بعض المناطق شمال سيناء من العناصر &#34;الإرهابية&#34;

السيسي يوجه باستكمال تطهير بعض المناطق شمال سيناء من العناصر "الإرهابية"