الإعلام الإسرائيلي: (كابينت) يدرس قرار شن عملية عسكرية على جنين أو قطاع غزة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، تفاصيل اجتماع (كابينت) الذي استمر لمدة أربع ساعات، أمس، وناقش خلالها إمكانية شن عملية عسكرية واسعة على مدينة جنين أو قطاع غزة.





وقال القناة (12) الإسرائيلية، إن "خلال مناقشات الكابينت التي استمرت 4 ساعات، طُرحت قضيتان، الأولى حول إمكانية شن عملية عسكرية واسعة في جنين كونها متبع للعمليات".





وتابعت " لكن المعضلة أن هناك مخاوف من تصاعد وتيرة العمليات في باقي مناطق الضفة".





وأضافت " كما طرحت إمكانية فرض معادلة جديدة للرد أمام غزة بسبب التحريض على العمليات في الضفة والداخل - من المنتظر اتخاذ قرار بشأن هذه القضايا في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يجتمع الكابينت مرة أخرى".

رام الله - دنيا الوطن