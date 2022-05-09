شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: المقاومة الفلسطينية سترد الصاع صاعين

الجهاد الإسلامي: المقاومة الفلسطينية سترد الصاع صاعين
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الإسلامي، وذراعها العسكري "سرايا القدس"، اليوم الإثنين، الشهيدين محمود سامي عرام من قطاع غزة، واستشهد في طولكرم، والشهيد الفتى معتصم محمد عطا الله، شرق بيت لحم.

وقالت الحركة في بيان لها، " إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ندين هذا الإرهاب المتواصل الذي يمارسه الاحتلال وجيشه وقطعان مستوطنيه على امتداد الوطن، في تأكيد واضح على أن هذا الاحتلال قائم على القتل والدمار والخراب".

وتابعت "نؤكد أننا سنمضي قدماً في مواجهة العدو، ولن يثنينا عن هذا العمل المقدس كل محاولات القتل والإرهاب، وسيعلم الاحتلال أن مقاومتنا ترد الصاع صاعين، وأن شعبنا الثائر يثبت يوماً بعد يوم قدرته وصموده في وجه المحتل".

وطالبت حركة الجهاد، "أبناء الشعب الفلسطيني كافة بكل قواه ومكوناته وفصائله المقاومة، بضرورة رص الصفوف والتحرك بشكل جدي وحقيقي لمواجهة التحديات والمؤامرات على أهلنا، والاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على نقاط التماس، حتى يدرك العدو أن شعبنا لن ترهبه كل عمليات القتل الإجرامية".


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