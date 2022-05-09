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رئيس الحكومة اللبنانية: نأمل أن تشكل انتخابات البرلمان بداية التعافي

رئيس الحكومة اللبنانية: نأمل أن تشكل انتخابات البرلمان بداية التعافي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: إن التغيير الذي ينشده اللبنانيون في صناديق الاقتراع، سيثمر عملية التعافي الإقتصادي ويكون المجلس النيابي الجديد للبنان.

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد أضاف ميقاتي: "التغيير هو في قدرة مجلس النواب الجديد على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة".

وأكد على أهمية أن يتكامل عمل المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة من أجل إنهاء المسائل الأساسية والإصلاحات المطلوبة لتبدأ بعدها نهضة لبنان.

وانطلقت أمس الأحد، المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين في 48 دولة، فيما يجرى الاقتراع داخل لبنان 15 مايو الجاري. وفي الانتخابات الراهنة، تتنافس 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا.

وجرت، يوم الجمعة، جولة التصويت الأولى للمغتربين في 10 دول.

وتأتي الانتخابات في ظل أوضاع سياسية معقدة وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمر بها لبنان، حيث عانى من شح السلع الأساسية وفقدان عملته نحو 90 بالمئة من قيمتها.

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