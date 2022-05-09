إغلاق عدة شوارع.. "المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الإثنين





ونوهت إلى أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في وزارة الداخلية بغزة، اليوم الإثنين، عن حالة الطرق لهذا الصباح داخل القطاع.وذكرت المرور، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وأضافت، إن هناك "إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة".وتابعت المرور،"إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من مفترق الثورة حتى مفترق بالميرا، بالإضافة إلى إغلاق مفترق بالميرا".كما وأفادت بإغلاق شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من فترق سعيد العاص حتى مفترق بالميرا من تاريخ اليوم وحتى تاريخ 23/5/2022 "لمدة 15 يومًا".