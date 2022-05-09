جرافات الاحتلال تهدم منزلين في بلدة بيت دجن شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنقامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم منزلين قيد الانشاء في بلدة بيت دجن شرق نابلس.وقال رئيس مجلس قروي بيت دجن، توفيق الحج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية الشرقية من القرية، برفقة عدد من الجرافات، وهدمت منزلين قيد الإنشاء، يتكون كل واح منهما من طابقين، وتعود ملكيتهما للمواطنين عماد ابو حلوان، وعادل ابو حلوان، بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج).وفي ذات السياق، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع عقب مواجهات اندلعت في المنطقة بين قوات الاحتلال والأهالي.