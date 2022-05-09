مقتل شاب بمدينة الخليل والنيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن تم نقل شاب (..) إلى المستشفى الاهلي نتيجة اصابته بجروح خطيرة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.





وقد أعلن الأطباء عن وفاته في وقت لاحق متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لاستكمال الإجراءات القانونية وفقا للأصول.



رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة والشرطة إجراءاتها القانونية في واقعة وفاة شاب من مدينة الخليل (20 عاما)، فجر اليوم الاثنين.