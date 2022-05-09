الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في رمانة غرب جنين
شنت قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في قرية رمانة غرب مخيم جنين.
وأفادت مصادر محلية، أن القوات اعتقلت أربعة شبان بعد مداهمة منازل ذويهم في قرية رمانة غرب جنين وسط اندلاع مواجهات، وهم: رواد وسام صبيحات، وايهاب نبيل محاجنه، وجهاد محمد العمور، وابراهيم محمد شوقي العمور.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل واستجوبت ساكنيها، عُرف من أصحابها الشيخ راتب الرفاعي، وحسام بشناق، حيث لم يكن متواجد في المنزل وهددوا باعتقال اسرته ما لم يسلم نفسه.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل واستجوبت ساكنيها، عُرف من أصحابها الشيخ راتب الرفاعي، وحسام بشناق، حيث لم يكن متواجد في المنزل وهددوا باعتقال اسرته ما لم يسلم نفسه.
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