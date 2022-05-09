أجواء حارّة وجافة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الخميس

وفي هذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً ومعتدلاً نهارًا باردًا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتوقع الراصد يوم الأربعاء، أن يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً نهارًا باردًا نسبيًا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وفي يوم الخميس، يكون الجو غائمًا جزئياً ومعتدلاً نهارًا باردًا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.