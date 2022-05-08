الديمقراطية: الهبة مستمرة وجرائم الاحتلال لن تثني الفلسطينيين عن نضالهم





وواصلت الجبهة في بيان لها: "الاحتلال واهم إن ظن أن جرائمه بامكانها ان تثني شعبنا الفلسطيني عن مواصلة نضاله ومقاومته".





وأكدت الجبهة الديمقراطية أن :"شعبنا حسم خياراته بأن المقاومة بكل أشكالها وفي كل الميادين وهي خياره الأوحد للخلاص من الاحتلال وكنسه عن أرضنا وقدسنا والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة".





وأردفت: "تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية بات ضرورة وطنية، لتقود نضال شعبنا نحو الانتفاضة الشعبية والعصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال والاستيطان".

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "مواصلة قوات الاحتلال الإعدامات بدم بارد والاعتقالات اليومية لأبناء شعبنا والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات والمسجد الأقصى لن تخمد نار الهبة الشعبية الناهضة في الضفة والقدس".