الثالث خلال ساعات.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تسلله لمستوطنة تقوع ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب فلسطيني، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليه، مساء اليوم الأحد، بزعم تسلله الى مستوطنة تقوع بمدينة بيت لحم.وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، استشهاد الفلسطيني الذي تسلل الى مستوطنة تقوع ببيت لحم، برصاص أحد المستوطنين.بدوره، أكد موقع (0404) الإسرائيلي، أنه صدرت تعليمات لمستوطني تقوع، بالتزام المنازل؛ خوفا من عملية تسلل الى المستوطنة، وذلك بعد أن دخل مشتبه به الى منزل في المستوطنة، واطلقت القوات الاسرائيلية النار عليه، مما أدى الى اصابته.من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "قوات الأمن تقوم بعمليات تمشيط في تقوع بحثا عن 3 فلسطينيين آخرين".يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على شاب فلسطيني، في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود بالقدس، مما ادى الى استشهاده، فيما أصيب أحد عناصر شرطة الاحتلال.وقبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب الشاب محمود سامي خليل عرام، مساء اليوم الأحد، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، قرب حاجز جبارة بطولكرم.من جانبه، أفاد موقع (حدشوت بيتخون سديه)، أن قوات جيش الاحتلال، أطلقت النار تجاه مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة، أثناء محاولته عبور السياج الفاصل من مدينة طولكرم نحو إسرائيل، مما أدى الى استشهاده في المكان.