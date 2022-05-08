شؤون فلسطينية

عباس زكي يستنكر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الجيش المصري شرق القناة

عباس زكي يستنكر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الجيش المصري شرق القناة
رام الله - دنيا الوطن
عبر عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي تعرض له الجيش المصري إثر تعرض محطة رفع المياه شرق قناة السويس لهجوم مسلح من قبل المجموعات الإرهابية المتطرفة. التي ما فتئت تعمل جاهدة لإحداث نوع من الفوضى داخل المجتمع المصري الشقيق، جاء ذلك في تصريح صحفي صدر عن مكتبه صباح اليوم الأحد.

وأضاف زكي أن هذه المجموعات تعمل بدعم من جهات خارجية ضمن مخطط تآمري يرمي لإشاعة الفوضى والنيل من صمود الجيش المصري المرابط في سيناء.

 وأكد وقوف حركة فتح والشعب الفلسطيني إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهتها لهذه المجموعات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الآمن والاستقرار لمصر الشقيقة.

وأعرب زكي عن ثقته وثقة الشعب الفلسطيني بقدرة الجيش المصري على إفشال هذه المخططات التآمرية البائسة. 

وختم زكي تصريحه بتقديم خالص العزاء والمواساة للقيادة المصرية والشعب المصري العظيم وأحزابه وقواه الوطنية ولأسر الشهداء الذي ضحوا بحياتهم دفاعا عن وطنهم، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

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